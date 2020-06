Manfredonia, al «Nautico» i timonieri in azione, si fa rotta nei porti di tutto il mondo

MANFREDONIA - Dal porto di Manfredonia in rotta verso tutti gli approdi del mondo. Viaggi fantastici a bordo del… simulatore di navigazione. Per gli studenti dell’Istituto nautico di Manfredonia, è una significativa conquista. Una giusta e doverosa premessa per passare dalle simulazioni nel laboratorio scolastico, alla realtà della plancia di una nave.

Un modernissimo simulatore di navigazione si è aggiunto alle dotazioni tecniche dell’Istituto tecnico nautico facente parte del Polo tecnologico “Fermi-Rotundi-Euclide” che raggruppa gli istituti tecnico industriale, geometra e nautico. «Si tratta – spiega il dirigente scolastico Roberto Menga - di un modernissimo laboratorio che, mediante avanzatissimi software, permette di navigare virtualmente e con le stesse strumentazioni presenti a bordo di una nave, simulando, in diverse aree geografiche del mondo, la condotta della navigazione e le manovre, in mare aperto, in fase di atterraggio ed in porto, di numerose tipologie di navi, in scenari molto realistici e complessi».

L’acquisizione dell’importante strumentazione tecnologica, è il risultato di un progetto elaborato dai docenti che sono riusciti a captare attraverso un avviso del ministero dell’Istruzione. «Il simulatore di navigazione – evidenzia il dirigente Menga - permette di far fronte all’esigenza di dover adeguare l’offerta formativa fornita agli allievi, alle richieste derivanti dall’applicazione della Convenzione internazionale Stcw, ampliando e consolidando, con più moderne e articolate attività laboratoriali, il percorso formativo del nostro Istituto che gode, tra l’altro, della Certificazione di qualità dell’Unione europea».

Il simulatore navale è un sistema meccanico computerizzato che riproduce la plancia, come la sala macchine o altro locale operativo, di una unità navale che permette, mediante una interfaccia grafica di eseguire e analizzare esercizi di simulazione di navigazione e di manovra di navi in differenti condizioni meteomarine in moda da gestire le varie manovre nel rispetto dell’ambiente e in sicurezza. Consente pertanto il necessario addestramento nella esecuzione di tutte quelle operazioni il cui svolgimento nella realtà comporterebbe rischi di vario genere in specie in presenza di particolari condizioni metereologiche sfavorevoli.

Il Laboratorio del simulatore di navigazione farà parte della programmazione tecnica delle classi terze, quarta e quinta delle sezioni capitani e direttori di macchine in cui si divide l’istituto nautico. L’addestramento in laboratorio, al comando della plancia virtuale, sarà poi completato e perfezionato con esercitazioni a bordo delle navi reali nel contesto della programmazione già in atto scuo