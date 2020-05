Frecce tricolori, il nuovo aereo testato da ingegnere foggiano

Nel team di ingegneri coinvolti nel progetto M345, il futuro aereo delle Frecce tricolori, c’è anche una progettista foggiana. L’ingegnere sanseverese Rita Fontanella è infatti la “flight test engineer” del gruppo Leonardo, esperta di avionica e di sistemi di navigazione. Un traguardo importante quello raggiunto dalla società aeronautica italiana: la DAAA (Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità), ente certificatore del Ministero della Difesa italiano, ha infatti rilasciato la “certificazione iniziale” per il velivolo da addestramento dell’Aeronautica militare. Un approdo decisivo per l’operatività di un aereo, un risultato rilevante raggiunto dai tecnici che vi hanno lavorato.

L’ingegner Fontanella, 30 anni, è uno dei giovani ingegneri aeronautici più promettenti di Leonardo. Dopo la laurea in Ingegneria Aerospaziale presso l'Università Federico II di Napoli (votazione 110 e lode), Fontanella ha conseguito il dottorato di ricerca in Sistemi di navigazione e gestione delle missioni per Uas (aerei senza pilota) in collaborazione con Imperial College London e, nel 2019, ha vinto il premio Innovazione indetto ogni anno dal gruppo italiano, premiata per il suo progetto sull'applicazione dell'intelligenza artificiale "Machine Learning Techniques for fault detection of sensors exploited for flight test activities” (rilevamento dei guasti dei sensori sfruttati nei test per le attività di volo).

«La certificazione iniziale dell’M-345 - riferisce il gruppo Leonardo - è il risultato di un programma che ha previsto circa 200 prove in volo e un’intensa attività a terra realizzata anche grazie alla collaborazione dell’Aeronautica militare e intesa a verificare la rispondenza del velivolo e dei suoi componenti a rigorosi standard di prestazioni e sicurezza. I nuovi aerei, progettati per soddisfare i requisiti di addestramento basico e basico-avanzato, andranno ad integrare gli M-346 impiegati per la fase avanzata dell’addestramento dei piloti e, nell’ambito del progetto International Flight Training School, supporteranno il consolidamento del processo di crescita e internazionalizzazione dell’offerta formativa lanciata da Leonardo in partnership con l’Aeronautica militare».