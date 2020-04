Coronavirus, test sierologici a tappeto per i dipendenti del Riuniti di Foggia

FOGGIA - Al via da questa mattina i test sierologici per tutti i 4000 dipendenti del Policlinico Riuniti di Foggia. È quanto comunica il direttore generale del nosocomio foggiano Vitangelo Dattoli che specifica che i soggetti positivi agli anticorpi saranno sottoposti a tampone.

«Ad oggi - aggiunge Dattoli - al Riuniti sono ricoverati 48 pazienti Covid a malattie infettive, 32 a pneumologia e nove in terapia intensiva. Non ci risultano nella terza fascia di età situazioni gravissime». Nella giornata di oggi, inoltre sono stati dimessi, perché guariti, nove pazienti mentre restano ricoverati nel reparto post acuzie altri 12 degenti. «Oggi abbiamo accolto nel nostro ospedale - aggiunge il direttore generale - anche quattro pazienti provenienti da due RSA della BAT e di Bari».

Infine, sono una quindicina i dipendenti, tra OSS e infermieri, positivi al Covid, più 4 medici: 2 del reparto di medicina interna universitaria, uno del reparto di chirurgia toracica e uno di rianimazione. «Purtroppo non abbiamo di fronte qualcosa di plastico, motivo per cui abbiamo deciso di potenziare le cosiddette zone grigie dove stazionano i degenti in attesa dei risultati dei tamponi».