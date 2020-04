San Severo, armati di pistola rapinano anziani in casa e fuggono con bottino di 3mila euro

Hanno prima colpito alla testa col calcio di una pistola un 70enne che stava buttando la spazzatura, poi si sono introdotti nel suo appartamento, dove c'era la moglie dell’anziano, anche lei 70enne. Un malvivente è rimasto fuori a fare da palo mentre altri due hanno costretto la donna a stare con la faccia contro il muro per non essere guardati, minacciandola con l’arma, e hanno rubato il denaro e i gioielli che hanno trovato in casa, per un valore di tremila euro. E’ accaduto ieri sera a San Severo (Fg).