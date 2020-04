Coronavirus a Foggia, donazioni per 1 mln di euro al Policlinico Riuniti

FOGGIA - Ammontano ad un milione di euro, tra beni materiali ed elargizioni private, le donazioni fatte dall’inizio dell’emergenza Covid al Policlinico Riuniti di Foggia. Lo comunica lo stesso direttore generale del nosocomio dauno, Vitangelo Dattoli, che ricorda «se c'è una cosa positiva che possiamo imparare da questo momento di grande tensione è che gli italiani sono un popolo generoso».

Tra le donazioni, anche 124 mila euro raccolti attraverso la piattaforma GoFundMe, 300 mascherine e 3mila igienizzanti per le mani. Ed ancora 5 ventilatori polmonari, 5 portatili radiologici (macchinari di ultimissima generazione per effettuare radiografie toraciche) ed un televisore 55 pollici destinato all’area ricreativa per i pazienti Civid-19.