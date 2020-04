Foggia, a «ruba» colombe pasquali: arrestato ladro 47enne

FOGGIA - Vanno a «ruba» in questo periodo anche le colombe pasquali. Ne sa qualcosa un 47enne del luogo che è stato arrestato dai poliziotti di una volante per furto aggravato e, per questo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Ad allertare la Polizia è stata una telefonata che segnalava la presenza di un uomo incappucciato che si era introdotto nel cortile di un condominio.

Sul posto i poliziotti passando per Via Lussemburgo, strada adiacente a quella segnalata, intercettavano l’uomo che indossava esattamente gli indumenti descritti. Il 47nne era intento a trascinare uno scatolone in cui erano contenute 18 colombe pasquali. A quel punto i poliziotti, percorrendo la strada a ritroso, risalivano al supermercato dove era stato appena perpetrato il furto, al cui responsabile venivano restituite le 18 colombe pasquali.