Foggia, vigilanti aggrediti dai clienti di due supermercati

FOGGIA - Due vigilanti in servizio davanti a due supermercati di Foggia sono stati aggrediti ieri da alcuni clienti. È quanto denuncia la segretaria generale della Filcams Cgil Puglia, Barbara Neglia, che denuncia che intemperanze si registrano in prossimità dei market cittadini in questo periodo di emergenza sanitaria.

A quanto si apprende, le due guardie giurate non hanno subito conseguenze fisiche, ma è stato richiesto l’intervento della polizia per riportare la situazione alla calma. Secondo la ricostruzione del sindacato i clienti hanno aggredito i due addetti alla sicurezza per futili motivi: «uno - viene spiegato - non voleva fare la fila e l’altro pretendeva di fare la spesa oltre l’orario di chiusura». La Filcams Cgil ha espresso solidarietà ai lavoratori aggrediti.