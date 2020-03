San Severo, anziana finisce la spesa e chiama i cc: militare a fine turno gliela porta a casa

Alcuni giorni fa un'anziana ultraottantenne ha contattato il 112, la compagnia dei Carabinieri di San Severo (Fg) riferendo che lei, invalida all'80%, e il marito, invalido al 100%, avevano finito le provviste in casa, ed erano impossibilitati a uscire per fare la spesa, vivendo da soli e abitando anche al secondo piano di un condominio. Il militare le ha risposto che a breve sarebbe stato attivato il servizio di consegna della spesa a domicilio, la signora ha risposto che le sarebbe bastato del pane e del latte. Allora il carabiniere, finito il turno, ha deciso spontaneamente di andare ad acquistare ciò che la signora aveva chiesto, consegnando il cibo personalmente a casa degli anziani, senza chiedere nulla in cambio. Il Comune di San Severo, tuttavia, ha poi attivato un numero per l'emergenza anziani:

Tel. 0882.339257;

Mail: prontoanziani@comune.san-severo.fg.it; Attivo la mattina dalle ore: 09.00/13.00 ed il pomeriggio dalle 16.00/19.00, con consegna a domicilio il Martedì ed il Giovedì.