Foggia, sorpresi a bere birra, altri in giro con in gruppo con amici: denunciati. In Italia 7mila casi

Proseguono i controlli nel Foggiano per contrastare il fenomeno degli allontanamenti e degli spostamenti abusivi puniti dal DPCM sul contenimento della diffusione del Coronavirus. Intorno alle 2 di notte, in via Virgilio, gli Agenti della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine hanno fermato un’autovettura con quattro persone a bordo. Il conducente ha riferito che stava accompagnando alcuni suoi ospiti con cui aveva trascorso alcune ore insieme.

Poco prima, intorno a mezzanotte, due quarantenni, sono stati trovati in un distributore automatico di bevande di Piazza Cavour intenti a chiacchierare e a consumare alcune birre. Qualche ora prima, transitando per via Monfalcone, gli Agenti hanno notato una saracinesca semi aperta di un esercizio commerciale. Incuriositi, hanno verificato che all’interno si trovavano quattro persone di nazionalità rumena intente a consumare delle bevande.

Tutte le persone sono state denunciate per la violazione all’art. 650 del codice penale, non avendo rispettato il contenuto della vigente normativa a tutela del contenimento dei contagi da COVID-19.

In Italia, invece, sono circa 7mila le persone denunciate per inosservanza dell'obbligo dell'autorità (650 del codice penale) sulla base di oltre 157mila controlli fatti in tutto il territorio nazionale. Sono 276, invece, quelli che risponderanno di falso per aver dichiarato circostanze non veritiere sul motivo del loro spostamento. Migliaia i locali controllati, alcune centinaia quelli sanzionati.