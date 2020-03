Controlli coronavirus, denunciate 52 persone nel Brindisino: andavano a spasso

Nell’ambito dei controlli per il rispetto del provvedimento per il contenimento della diffusione del virus Covid–19, i Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi hanno denunciato a piede libero altre 52 persone. In particolare, 15 a Fasano, 7 a Brindisi, 7 a Oria, 5 a Francavilla Fontana, 3 a Mesagne, 3 a Villa Castelli, 3 a Torre Santa Susanna, 3 a Erchie, 2 a San Vito dei Normanni, 2 a Carovigno, 1 a Tuturano e 1 a San Michele Salentino. Tutte hanno violato le disposizioni previste dai DPCM che prescrivono di restare a casa e di muoversi solo per situazioni di estrema necessità, comunque da dimostrare.