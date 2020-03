Foggia, chiusa sala scommesse: nonostante il divieto, la gente giocava

Nel corso dei controlli effettuati da personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, per verificare il rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività di un’agenzia di gioco e scommesse che, in barba alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, continuava ad esercitare l’attività di raccolta di scommesse.

La violazione è stata accertata nel corso di un controllo effettuato nella tarda mattinata di martedì scorso, in viale Luigi Pinto. In particolare, all’interno di una sala scommesse è stata accertata la presenza di quattro persone, tra cui due giocatori, un dipendente ed il titolare dell’esercizio. Sono state acquisite anche le ricevute di quattro giocate effettuate poco prima.

A seguito del controllo, il legale rappresentante ed il dipendente dell’esercizio sono stati denunciati: contestualmente, è stata disposta la chiusura dell’attività. I controlli continuano incessantemente in questi giorni per tutelare l’interesse collettivo della tutela della salute pubblica.