Borgo Incoronata, lite per parcheggio condominiale, 2 famiglie si prendono a botte: interviene la polizia

Serata animata a Borgo Incoronata, nel Foggiano, per una lite condominiale scoppiata tra due famiglie per futili motivi. Tre persone sono finite in ospedale. A dare l'allarme alla polizia sono stati altri residenti della zona, che si sono accorti di ciò che stava accadendo nel cortile, ed è intervenuto anche il 118. Gli agenti hanno trovato un uomo ferito, riverso a terra: il figlio, accanto a lui, ha raccontato che poco prima erano stati aggrediti da una coppia per motivi di parcheggio condominiale, con un contenzioso legale già in corso. Raccolta la testimonianza di padre e figlio, gli agenti hanno trovato i coniugi che si erano rifugiati in un altro appartamento. Questi ultimi comunque hanno raccontato una versione diametralmente opposta, sostenendo di essere stati loro aggrediti da padre e figlio. Per chiarire l'accaduto è stato necessario visionare le telecamere di videosorveglianza della zona. Tutto è iniziato con un prologo verbale a distanza: il padre è sceso nel parcheggio condominiale, e i due coniugi senza proferire parola hanno cominciato a colpirlo, facendolo cadere a terra. Il figlio trovando il padre in quelle condizioni ha cominciato a malmenare i coniugi, e solo l'intervento di altri condomini ha sedato la situazione. Tre persone, padre, figlio e la donna della coppia, sono state condotte al Pronto Soccorso. Le parti hanno deciso di querelarsi reciprocamente.