Torremaggiore, erano pronti alla rapina in negozio: sventata dai cc

Erano pronti ad attaccare e rapinare un negozio in pieno centro a Torremaggiore (Fg), ma l'intervento repentino dei carabinieri ha sventato il colpo. I militari hanno fermato tre giovani in flagrante, con precedenti, che avevano una pistola, un coltello da macellaio, passamontagna e guanti. Avevano studiato bene l'obiettivo, ma i carabinieri in borghese hanno notato strani movimenti, e hanno visto i giovani che stavano indossando i passamontagna pronti per l'assalto. Avevano puntato il negoziante, volevano portargli via l'incasso del finesettimana. I tre sono stati arrestati e condotti in carcere nel capoluogo dauno.