Foggia, emittente tv non pagò 110mila euro a dipendenti: sanzioni e attività sospesa

Mancati pagamenti per 110 mila euro sono stati accertati dal personale dell’Ispettorato del lavoro nel corso di alcune ispezioni effettuate in una emittente televisiva foggiana. Le ispezioni sono il frutto di una segnalazione presentata da sei ex lavoratori. Sono state contestate violazioni amministrative per un lavoratore in nero, per il pagamento in contanti di acconti relativi alla retribuzione e altre sanzioni, per un importo pari ad euro 17 mila e 400 euro. Si è infine proceduto alla sospensione dell’attività imprenditoriale contestando la violazione di 2mila euro.