Lucera, gatto randagio ucciso a colpi di scopa da negoziante: cercava riparo dalla pioggia

FOGGIA - «Un gatto randagio che cercava di ripararsi dalle intemperie è stato ucciso a bastonate dalla titolare di un negozio. Il felino ha riportato una frattura della spina dorsale con emorragie interne». La denuncia è di Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). Il fatto è avvenuto qualche giorno fa a Lucera, un piccolo comune in provincia di Foggia, in Puglia. Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni il titolare del negozio in centro ha aggredito l'animale che si era riparato dalla pioggia davanti la vetrina. L'uomo avrebbe preso una scopa e ha picchiato selvaggiamente l'animale, morto in pochi minuti per le botte ricevute.

L'Enpa, l'ente nazionale della protezione animali si costituirà parte civile nell'eventuale processo contro il commerciante di Lucera che ha ucciso un gattino che era entrato nel suo negozio. Lo ha confermato la presidente nazionale dell'Enpa, Carla Rocchi che ha denunciato l'uccisione del gatto "come un atto indegno, un crimine". "Spero che i cittadini sappiano comportarsi di conseguenza dando un segnale di distacco da questo comportamento. Mi appello al sindaco - ha proseguito Carla Rocchi - perché anche il sindaco ha la sua capacita' ad indirizzare i valorimorali". Intanto a Lucera è scoppiata la polemica sulla vicenda.