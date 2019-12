Foggia, migrante picchiato e rapinato per soli 25 euro: caccia a 4 aggressori

FOGGIA - Picchiato senza alcun motivo e poi rapinato di 25 euro da quattro malviventi. È accaduto a Foggia. La vittima è un ragazzo del Gambia di 26 anni, in Italia senza fissa dimora. A quanto si apprende, sabato sera la polizia è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione relativa alla presenza di un giovane riverso sull'asfalto dolorante. Lo stesso ha raccontato ai poliziotti di essere stato avvicinato da quattro persone che lo hanno dapprima aggredito per futili motivi, poi gli hanno sottratto la somma di 25 euro che aveva nelle tasche dei pantaloni. A quel punto i poliziotti hanno allertato una unità del 118 che ha provveduto a soccorrere e portare il 26enne in ospedale. I medici gli hanno medicato le ferite, giudicandole guaribili in pochi giorni, mentre la polizia ha avviato le indagini.