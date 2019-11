Controlli in ristoranti a Foggia: scoperti lavoratori in nero

FOGGIA - Due lavoratori in nero sono stati scoperti dagli uomini dell’Ispettorato del lavoro di Foggia durante una serie di controlli effettuati domenica scorsa nei ristoranti cittadini. Due le aziende in cui sono state accertate irregolarità, nei confronti delle quali sono scattati provvedimenti di sospensione dell’attività e sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 11mila e 200 euro.