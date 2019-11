Foggia, svaligiata casa commerciante: bottino 200mila euro (metà contanti)

L’abitazione di una commerciante a Foggia è stata svaligiata da malviventi che hanno portato via 100mila euro in contanti, 60mila euro in buoni fruttiferi, e oggetti di valore per un valore di circa 40mila euro. La proprietaria dell’abitazione ha scoperto di essere stata derubata quando è rientrata a casa.

Sul posto è intervenuta la polizia scientifica. A quanto si apprende, la porta di ingresso e le finestre non presentano segni di effrazione.