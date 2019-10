Donna uccisa a Orta Nova: a ex genero si contesta la premeditazione

Probabilmente era tornato dalla Germania sabato scorso Cristoforo Aghilar, l’uomo di 36 anni fermato ieri sera dai carabinieri perché accusato di aver ucciso a coltellate, con premeditazione, Filomena Bruno, di 53 anni, lunedì sera ad Orta Nova. La vittima è la mamma dell’ex fidanzata 21enne del presunto assassino: la ragazza nei giorni scorsi era tornata in Italia dalla Germania, dove era fuggita col fidanzato, dopo aver capito che Aghilar era molto violento. I carabinieri hanno bloccato l’uomo a casa di alcuni zii a Carapelle, comune del Foggiano. Il pregiudicato non ha fatto resistenza e si è consegnato ai militari.

Gli è stato notificato un doppio provvedimento: il primo dalla Corte d’appello dell’Aquila di applicazione della misura cautelare in carcere a seguito dell’evasione dai domiciliari avvenuta 29 settembre; il secondo della Procura di Foggia per omicidio premeditato e porto illegale di pistola. Intanto i carabinieri stanno ricostruendo tutti i movimenti compiuti dall’indagato: dalla fuga in Germania, al ritorno ad Orta Nova, fino alla cattura. Uno dei punti da verificare è se sabato scorso, dopo aver fatto irruzione nel bar e minacciato con una pistola Filomena Bruno, Aghilar abbia sparato ma la pistola si sia inceppata. L’arma finora non è stata trovata. Un valido aiuto alle indagini potrà arrivare dall’analisi dei tabulati telefonici sia dell’indagato che dell’ex fidanzata.