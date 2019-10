Cerignola, commando di rapinatori assalta azienda: sparato colpo in aria

Ammonta a 4mila euro il bottino della rapina compiuta nella tarda mattinata di oggi ai danni dell’azienda «GS Metalli» nella zona industriale di Cerignola. A quanto si apprende, ad agire è stato un commando composto da quattro banditi armati e incappucciati; gli stessi che hanno anche esploso un colpo di arma da fuoco a scopo intimidatorio, fortunatamente senza ferire nessuno.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto fatta dalla polizia di Stato, i malviventi sono arrivati nelle vicinanze della ditta a bordo di una Fiat Panda di colore scuro. Una volta scesi dal mezzo hanno fatto irruzione nell’azienda ed hanno portato via 4mila euro presenti in una cassa ed il telefono cellulare di un fornitore. Al momento del colpo erano presenti nella ditta quattro persone: il titolare, un fornitore, un operaio ed un cliente. I malviventi, preso il bottino, sono fuggiti. I poliziotti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza dell’intera zona industriale per cercare di identificare gli autori