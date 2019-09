Fogglia, blitz dei cc al mercato di via Rosati: un ambulante multato, l'altro fugge

Controlli a tappeto dei carabinieri al mercato Rosati di Foggia: i militari infatti in settimana hanno fatto un blitz fra le bancarelle per controllare soprattutto le condizioni igienico-sanitarie dei prodotti esposti. Nel mirino innanzitutto le due pescherie ambulanti: il primo venditore è stato pesantemente multato, il secondo - dopo che si è sparsa la voce dell'arrivo dei carabinieri - ha raccolto la merce ed è scappato. I militari torneranno a sorpresa, nei prossimi giorni, per controllare anche lui.