S.Giovannni Rotondo, si rompe condotta Aqp: arrivano le autobotti

La rottura di una condotta che alimenta la zona alta di San Giovanni Rotondo (Foggia), del diametro di 25 centimetri, è stata comunicata da Acquedotto Pugliese (Aqp), che ha predisposto un servizio di autobotti anche nelle frazioni di Ruggiano (Manfredonia) e Pulsano (Monte Sant'Angelo).

«Proseguono ininterrottamente - sottolinea Aqp in una nota - le attività di ricerca perdite sulla condotta per San Giovanni Rotondo». «La rottura, imprevista e imprevedibile - scrive Aqp - ha causato l’interruzione del servizio nelle zone interessate. Acquedotto Pugliese, al fine di limitare gli eventuali disservizi, ha predisposto la fornitura integrativa di acqua mediante autobotti a San Giovanni Rotondo (2 in via Aldo Moro, nei pressi dell’Hotel Gran Paradiso e 1 in viale Cappuccini, nei pressi del Poliambulatorio «Giovanni Paolo II» antistante l'Ospedale), a Ruggiano (1 nei pressi della Chiesa Madonna di Ruggiano) e Pulsano (1 nei pressi del centro dell’abitato). Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi» di acqua, evitando gli usi non prioritari durante l’interruzione idrica.