Guardia giurata uccide cugino per gelosia: morto 29enne di Cerignola

FOGGIA - All'alba di ieri una guardia giurata ha ucciso in un paesino Tavazzano, in provincia di Lodi il cugino, Amato Di Paolo, 29enne di Cerignola. A muovere la mano del killer, Sebastian Ganci, di 40 anni è stata la gelosia. L'uomo ha sparato diversi colpi contro il cugino, reo di volersi portare a letto una ragazza rumena di 17 anni ospite a casa sua e di cui si era invaghito.

Quando ha sentito il cugino dire «a me di lei non interessa niente, la voglio solo portare a letto», non ha capito più nulla e ha sparato. Ha detto più o meno così al pm di Milano Andrea Fraioli, l'omicida.

Ieri, davanti al magistrato, il vigilantes ha confessato, ma al termine dell’interrogatorio, come ha riferito il suo difensore, Eliana Zecca, si è sentito male. «E' stato visitato dai medici del carcere - ha assicurato il legale - ed è tutto sotto controllo. Ma è sotto choc, non riesce a darsi una spiegazione del gesto».

Al pm, la guardia giurata ha spiegato che tra lui e la ragazza, di cui si era invaghito e che era sua ospite a casa, c'era un’amicizia 'specialè. Amicizia, questo è il senso delle poche parole pronunciate, che sperava si trasformasse in una relazione stabile e che il cugino, da poco venuto da Cerignola (Foggia) a trovarlo, stava rovinando.

Ganci nel corso della sua ricostruzione, al pubblico ministero ha pure detto di aver avuto «paura» in quanto durante il violento litigio il cugino avrebbe minacciato di «buttarlo giù dalla finestra». Inoltre ha parlato di un battibecco avvenuto qualche ora prima del delitto, aggiungendo che il 29enne lo avrebbe provocato dicendo «me la porto via».(ANSA).

L’avvocato Zecca, che stamane ha incontrato il suo assistito in carcere, ha tenuto a precisare durante il colloquio che Ganci ha pianto e ha ripetuto: «Mi dispiace, ma non ho capito più nulla. Non so cosa mi è successo. Io non sono un delinquente. Mi sono rovinato la vita».

Il difensore ha inoltre aggiunto che domani il vigilantes confermerà la versione resa al pm anche nell’interrogatorio al gip Alessandra Clemente chiamata a decidere sulla richiesta di convalida del fermo e della misura della custodia cautelare in carcere