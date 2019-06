S.Severo, lascia il fidanzato violento e lui la perseguita: arrestato

La polizia di San Severo (Fg) ha arrestato Carmine Palumbo, un 23enne che perseguitava da tempo l'ex fidanzata. Il ragazzo, già con precedenti, in diverse occasioni era stato violento con la ragazza, che aveva dovuto fare ricorso alle cure sanitarie per ben 6 volte. Dopo aver scoperto che il ragazzo la tradiva, l'ha lasciato, ma lui ha cominciato a perseguitarla, inducendola a non uscire più di casa e a farsi ospitare da una zia. Palumbo l'aveva minacciata con telefonate e messaggi, foto con fucili rivolti verso la casa della ragazza per farle capire che lui la osservava. Inoltre il 23enne è stato denunciato dalla madre di un ragazzo minorenne che aveva iniziato a frequentare l'ex fidanzata di Palumbo, perché quest'ultimo aveva minacciato il ragazzino.