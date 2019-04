Sanitaservice a Foggia, 8 mila domande per 86 posti

FOGGIA - Ottomila candidati per 86 posti a bando del concorso per ausiliario della Societaservice sulle ambulanze. Le prove dovrebbero essere espletate entro fine aprile, nel frattempo è scattata la corsa al posto. Sotto osservazione i duecento lavoratori in somministrazione alla Sanitaservice per i quali si spalanca (finalmente) l’ora dei concorsi, ma comincia anche il conto alla rovescia con l’approssimarsi della scadenza dei contratti a termine. Ad aprile e giugno sono posizionate le due soglie che si sta per oltrepassare in Puglia, ovvero il limite oltre il quale c’è il licenziamento in mancanza di “salvagenti” alternativi almeno per coloro, tra i somministrati, che potranno partecipare al concorso e avere chances di vincerlo. Infatti la successione tra la scadenza del contratto e l’assunzione - almeno per gli idonei - non è per nulla scontata.

Comincia ad affiorare un certo nervosismo, i sindacati chiedono alla Regione di «intervenire», ma è difficile capire come e comunque non si potrà accontentare tutti: parliamo di una platea di oltre cinquecento lavoratori in tutte le province pugliesi. A Foggia il problema dei somministrati in scadenza – in tutto 78 - si sposta a giugno, dunque solo più in là. Nel frattempo bisognerà fare i concorsi, i tempi stringono. L’impressione è che sarà difficile conciliare i tempi dei concorsi con le scadenze dei contratti. Paradossalmente potrebbe ritrovarsi senza lavoro chi sta per essere assunto con contratto a tempo indeterminato dopo aver superato la girandola delle prove di selezione che stanno per cominciare.

Nel frattempo i sindacati di Cgil, Cisl e Uil e gli autonomi Confsal, Fials, Cisal e Usb in seconda commissione alla Regione hanno chiesto «rassicurazioni sia sul futuro lavorativo dei dipendenti i cui contratti scadranno a fine aprile e a fine giugno – riferisce una nota della Regione - che sulle prospettive di assunzione a tempo indeterminato dei dipendenti in servizio da più di 6 mesi».

In Capitanata il quadro è abbastanza complesso, si tratta di mettere ordine fra le 22 postazioni gestite direttamente dalla Sanitaservice e altre 20 postazioni (in tutto quarantadue) affidate negli anni dall'Asl alle associazioni di volontariato ora destinate a cedere il passo alla nuova agenzia regionale (Areu) per l'emergenza-urgenza. Per ovviare ai rinnovi sine-die (com'è successo per le associazioni di volontariato, richiamate per garantire il servizio) l'Asl vuole andare avanti con i concorsi, ma le procedure burocratiche non sembrano andare spedite. Attualmente la Sanitaservice ha in atto il concorso per la selezione di 14 soccorritori e 14 autisti, si tratta comunque di numeri suscettibili di variazioni (al rialzo) dopo l'apertura di due nuove postazioni di soccorso alle isole Tremiti e a borgo Incoronata. Entro il mese di aprile poi sarà pubblicato il bando per l'assunzione a tempo indeterminato di 86 ausiliari.

«Riguardo a questo concorso – chiarisce l’amministratore unico di Sanitaservice, Massimo Russo - abbiamo affidato il compito di eseguire la selezione alla società Merito di Genova che completerà le varie fasi di autenticazione dei candidati entro la prima decade di aprile. Le prime convocazioni dei candidati sono previste entro la fine di aprile, svolgeremo anche noi come ha fatto già il Policlinico Riuniti, le prove nei padiglioni della fiera (com’è successo per la selezione degli oltre 24mila Operatori socio-sanitari venuti da tutta la Puglia) e in più sessioni».