Picchiano connazionale con un tubo per rapinarlo: arrestati 2 rumeni a Cerignola

Il 3 aprile scorso la polizia di Cerignola (Fg) ha arrestato due rumeni, C.C., 43 anni, e A.F., 44, per rapina aggravata. Gli agenti sono intervenuti il 1 aprile in un autolavaggio del posto dove una persona era stata aggredita, e non riuscendo a raccontare l'episodio perché in stato confusionale, era stata soccorsa dal 118. L'uomo, due giorni dopo si è presentato al Commissariato per sporgere denuncia nei confronti dei due rumeni, perché in grado di riconoscerli. Anche lui rumeno, aveva chiesto ospitalità in casa di un connazionale. Rientrato dal lavoro, aveva trovato in casa altri due rumeni ubriachi che gli avevano chiesto dei soldi: avendo lui rifiutato, A.F. l'ha aggredito con un pugno al viso, mentre C.C. l'ha percosso con un tubo in alluminio di un metro e mezzo, preso dalla sua auto. Esanime a terra, i due gli hanno prelevato dalle tasche 160 euro. Seguendo le indicazioni della vittima gli agenti sono riusciti a individuare l'abitazione, in aperta campagna, e l'auto. Dopo un breve inseguimento i due rumeni sono stati arrestati e condotti in carcere.