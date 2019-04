San Severo, chiede mille euro per allaccio gas: preso truffatore

Si sarebbe spacciato per il tecnico incaricato dell’allaccio del gas, chiedendo mille euro, trovando però i poliziotti quando ha riscosso la prima rata di 250 euro: adesso Nicola Calabrese, ventunenne di San Severo, è ai domiciliari. È stato arrestato in flagranza martedì pomeriggio dagli agenti del locale commissariato; la vittima è un sanseverese di 75 anni che ha sporto denuncia alla Polizia martedì mattina. «Alle 10 di martedì un uomo di 75 anni si è recato in commissariato» scrive la Questura di Foggia «per riferire di essere probabilmente vittima di una truffa. Ha raccontato che il giorno prima era stato contattato sul suo cellulare attraverso un numero da lui non registrato nella rubrica telefonica. Inizialmente non aveva risposto alle chiamate, ma poi in considerazione dell’insistenza delle telefonate, a ora di pranzo ha deciso di rispondere. L’interlocutore gli ha detto di essere il tecnico incaricato di risolvere il problema dell’allaccio del gas: siccome l’anziano da circa un mese aveva effettivamente chiesto il passaggio ad un’altra società, ha acconsentito a ricevere il tecnico a casa sua, fissando un incontro nel pomeriggio di lunedì».



Ed effettivamente alle 16 si è presentato a casa dell’anziano «un giovane vestito con una tuta da lavoro che si è presentato con un nome poi rivelatosi di fantasia: ha detto» prosegue la ricostruzione della Questura «d’essere era disposto ad allacciare il gas in cambio di 1000 euro: 500 euro dovevano essere consegnate subito, altre 500 gli dovevano essere date il prossimo 18 aprile. Nella circostanza il tecnico ha lasciato all’anziano due buoni di consegna di euro 500. Non avendo sul momento la somma a disposizione, il padrone di casa e l’indagato si sono accordati per rivedersi il pomeriggio di martedì, quando il tecnico sarebbe tornato alle 16 a prendere i soldi». Qualche ora prima della consegna, l’anziano sanseverese subodorando la possibile truffa ha chiesto aiuto agli agenti del commissariato, riferendo quanto successo.



E così alcuni poliziotti si sono nascosti a casa della vittima, nella stanza da letto, e alle 4 di martedì pomeriggio hanno atteso l’arrivo del tecnico del gas. «All’orario concordato è infatti giunto puntuale il giovane che si era spacciato da tecnico del gas, venendo ricevuto dall’anziano che aveva soltanto 250 euro» dicono ancora i poliziotti: «somma che ha consegnato al tecnico. Subito dopo i poliziotti si sono fatti avanti mentre l’indiziato intascava il contante. Calabrese vistosi scoperto, ha restituito subito la somma di denaro appena ricevuta; riconosciuto dalla vittima come la stessa persona che il giorno prima gli aveva chiesto di consegnare 1000 euro per l’ allaccio del gas, è stato dichiarato in arresto per truffa e posto ai domiciliari».