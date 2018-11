Madonna del Rosario di Pompei: il quadro arriva a S.Giovanni Rotondo

Il Quadro della Madonna del Rosario di Pompei sarà pellegrino a San Giovanni Rotondo. L’immagine venerata da milioni di fedeli in tutto il mondo sarà esposta nel Santuario «Santa Maria delle Grazie» della città pugliese dal 16 al 25 novembre. La peregrinatio Mariae, guidata dall’équipe della Missione Mariana del Rosario, concluderà le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della morte di San Pio e del primo centenario della sua stimmatizzazione.

L’evento è particolarmente atteso dai devoti di Padre Pio che potranno così venerare l’immagine della Madonna di Pompei di cui il santo francescano fu devotissimo.



Il frate di Pietrelcina aveva, inoltre, una particolare predilezione per la Novena alla Madonna, composta dal Beato Bartolo Longo, e recitava quotidianamente non meno di cinque rosari. Fu, inoltre, pellegrino al Santuario mariano almeno tre volte, nel 1901, quando da ragazzo vi andò con alcuni compagni di scuola; nel 1911, accompagnato da padre Evangelista, superiore del Convento di Venafro; nel 1917, in una licenza militare. In quelle occasioni Padre Pio si rivolse alla Madonna con incessanti preghiere per ottenere alcune grazie. Non si può immaginare la vita del frate di Pietrelcina senza Maria.