Aveva in casa pistola con matricola abrasa, pregiudicato arrestato

Un pregiudicato di 38 anni di San Severo, Michele Luciano Parisi, è stato arrestato ieri mattina per detenzione illegale di una pistola. I Carabinieri, infatti, nel corso di alcune perquisizioni scattate dopo l'omicidio di Francesco Paolo Russi, un altro pregiudicato raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre era in sella al suo scooter, hanno trovato a casa di Parisi, all'interno di un marsupio, una pistola Beretta calibro 9 con 13 cartucce nel serbatoio e il numero di matricola abraso. L'uomo si trova ora nel carcere di Foggia e sono in corso le indagini per capire se l'arma sia stata utilizzata per compiere qualche delitto.