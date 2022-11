La cucina e le tradizioni pugliesi sbarcano in Bosnia e in Svezia

BARI - Il dipartimento di Agricoltura della Regione Puglia ha organizzato due eventi europei per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari all’estero: dal 14 al 20 novembre si terrà «La Settimana della cucina pugliese in Bosnia Erzegovina», nell'ambito della settima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo; e dal 16 al 19 novembre 2022 è in programma a Stoccolma la «Notte delle Candele Puglia meets Sweden».

«Due eventi - spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia - per valorizzare e promuovere oltre i confini nazionali le nostre eccellenze, le tipicità dei prodotti e le tradizioni culinarie pugliesi. Novembre è il mese dedicato alla Cucina italiana nel mondo, appuntamento internazionale che, quest'anno in particolare, ci vede ambasciatori, come Regione, per far apprezzare e conoscere la straordinaria ricchezza e qualità enogastronomica del nostro bel Paese».

Durante «La Settimana della cucina pugliese in Bosnia Erzegovina» saranno organizzate una serie di manifestazioni che interesseranno non solo la capitale Sarajevo, ma anche le città di Mostar e Banja Luka, dove, con la collaborazione dell’Unione Cuochi Regione Puglia, verranno preparati giornalmente, presso ristoranti del luogo, i piatti tipici regionali, con l’utilizzo di prodotti di eccellenza pugliesi e con i prodotti orticoli da reperire in loco, grazie alla collaborazione con l’Istituto Agronomico Mediterraneo. La «Notte delle Candele Puglia meets Sweden» ha invece l'obiettivo di fare luce sulle radici comuni della cultura europea creando un filo diretto tra la Puglia e la Svezia, attraverso la conoscenza e l’interscambio degli usi e dei costumi legati alla data del 13 dicembre e al culto della luce identificati con la festività di Santa Lucia.