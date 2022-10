Un sacco di gente vive dando i numeri

Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovo a darvi il Buongiorno con tutto il cuore.

Parlare del cuore è la cosa più intima, perché ci appartiene e perché, senza di lui, è finita.

Il cuore non ce l’ha soltanto Barbara D’Urso, bensì anche Edmondo De Amiciis.

Ci sono delle persone senza cuore che si nascondono dietro regole crudeli contro il prossimo. Non si vive più tranquilli. Tutto è sotto controllo, tutto rigorosamente controllato.

Sono andato in banca per fare una rapina e il cassiere mi ha detto: «Documenti!»

Menomale che ho il reddito di cittadinanza che mi salva e non mi chiede niente in cambio. Almeno finché ci sarà.

Certo, io mi chiedo come farà un single a sopravvivere se dovrà pagare la palestra, la piscina, il tennis, la macchina? E il gas? Se uno si vuole suicidare col gas quanto gli costa?

Ci vorrebbe la riforma del fisco. E se uno viene riformato?

Qualcuno potrebbe dire che però c’è sempre un bonus che ti arriva. E se uno ha fatto il «cattivus» come fa ad avere il bonus?

C’è stato un uomo di Serra Capriola che credeva di aver trovato il corno dell’abbondanza ed invece ha trovato l’abbondanza del corno.

Molte coppie, senza risorse economiche, pur di risolvere, si affrettano per arrivare alle nozze d’oro!

Non è nemmeno il caso di andare dall’oculista perché il dialogo possibile sarebbe più o meno questo:

- «Dottore, sono mesi che non vedo un euro. Che devo fare?»

- «Vai a rubare!»

- «Ma se vado a rubare e mi scoprono, prendo almeno vent’anni?»

- «Tutti abbiamo avuto vent’anni!»

Comunque, per essere arrestati ci vogliono le prove. Come con i meloni?

Cionostante, bisogna avere fede.

Adesso stanno per arrivare in Italia circa 100 miliardi di euro. Ventuno proprio l’altro giorno. Insomma, si stanno dando numeri a volontà.

E se uno è senza numero di casa?

Basta chiedere in giro, perché c’è un sacco di gente che dà i numeri.

Qui per cominciare a ragionare ci vorrebbe del denaro liquido e solo così si risolverebbe un argomento solido.

Ecco, la prima cosa da fare è quella di promuovere il Made in Italy, ma soprattutto il Made in Bari, cioè non solo le orecchiette.

Dobbiamo cercare di essere tutti uniti.

Da soli non si va da nessuna parte.

Una volta ci fu uno che disse: «Sono solo al mondo…se muoio anch’io, non ho più nessuno».

Quindi: Essere o non essere?