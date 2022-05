La Basilicata dei single è colorata di azzurro

Siete donne, siete lucane e siete alla ricerca di un partner? Allora siete fortunate perché c’è ampia possibilità di scelta, dal momento che fino ai 50 anni di età il numero degli uomini single supera ampiamente quello delle donne. Dunque, ampia possibilità di scelta. Lo dicono i dati elaborati dal sito di incontri Sugar Daters (uno dei più grandi siti di dating al mondo, con quasi 1.000.000 di utenti da ogni parte del globo ed è presente in 27 paesi in Europa, Nord America, America Latina e Asia), sulla base delle statistiche Istat. Le cose cambiano per chi ha superato da un po’ il giro di boa degli «anta». Oltre i 55 anni, infatti, sono gli uomini lucani a potersi permettere di scegliere, visto che il numero delle potenziali partner aumenta fortemente andando avanti con le classi di età.

Secondo le estrapolazioni di Sugar Daters, in Basilicata ci sono 16 single per chilometro quadrato. Nella classe di età compresa tra i 25 e i 30 anni, ovvero quella dove solitamente hanno più probabilità di formarsi legami stabili e duraturi, la regione vede ben 1.22 uomini single per donna single. Tra i 18 e i 25 anni si stima che ci siano 1,14 single uomini per ogni donna. La percentuale degli uomini «appetibili» per le lucane desiderose di accasarsi aumenta costantemente fino alla classe di età compresa tra i 50 e i 55 anni. Fra i 30 e i 35 arriviamo a 1,48 uomini single per ogni donna e 1,55 fra i 40 e i 45. Proprio l’età di mezzo costituisce una sorta di spartiacque, in cui il numero di single uomini rispetto alle donne comincia a calare. Fra i 45 e i 50 anni il rapporto è 1,30 mentre fra i 50 e i 55 è 1,06. Poi sono gli uomini a poter scegliere fra più potenziali partner coetanee. Dai 55 ai 60 anni, infatti, si calcola che ci siano 1,23 donne per ogni uomo single. Dai 60 ai 65 troviamo 1,66 donne per ogni uomo. E per la serie «l’amore non ha età», nell’ultima fascia presa in considerazione, quella che va dai 65 ai 70 anni, ci sono addirittura 2,37 donne single per ogni uomo.