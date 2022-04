Alberghi nautici diffusi, avviato il Progetto di legge in Puglia

BARI - «Abbiamo avviato oggi in Commissione l'iter del progetto di legge della Lega sull'albergo nautico diffuso. Una forma di turismo, aggiuntiva e non sostitutiva di quella tradizionale, che rappresenta una freccia in più all’arco della nostra offerta, capace di attrarre nuovi flussi oltre a quelli della normale ricettività, e che ci proietta in un futuro che per altri Paesi è già iniziato». Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.

«Il mio desiderio - spiega - è quello di far diventare la Puglia, che ha la fortuna di avere a disposizione 800 chilometri di costa, un polo di sviluppo nazionale del turismo ecosostenibile, favorendo la diffusione di una vera cultura del mare. Trasformando le barche in camere di hotel senza che vi sia alcun consumo di risorse territoriali, e attivando nuovi flussi di incoming, soprattutto nella bassa stagione. Si tratta di norme innovative per l’Italia, dove solo la Sardegna è in una fase più avanzata, mentre, ad esempio, in Croazia esistono già 3000 strutture di questo tipo, e senza che questo abbia prodotto alcun danno sul fatturato degli alberghi tradizionali».