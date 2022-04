Basilicata, podcast e serie tv con DonPasta alla scoperta della cucina tradizionale

Un viaggio nella Basilicata autentica, alla scoperta di una cultura ancorata ad antiche tradizioni culinarie e non solo. Ispirato al viaggio di Carlo Levi mandato al confine in Basilicata, il poliedrico artista Daniele De Michele, conosciuto come Donpasta, porta sul grande schermo la nostra terra. Si chiama “Se hai un problema aggiungi olio”, la serie tv in onda su Gambero rosso Channel ideata da Donpasta per raccontare la cucina tradizionale, quella che lega generazioni e che rischia di scomparire.

Dieci puntate nell’Italia dei piatti tradizionali, tra cui tappa in Basilicata (in onda questa sera su Sky), scrigno di una cultura culinaria tutta da scoprire. Donpasta racconta nel podacst come è nato il progetto e come è rimasto affascinato dal viaggio culinario fatto in Basilicata in compagnia di due ciceroni come Rocco Catalano e Italo Massari che gli hanno fatto “scoprire mondi inesplorati”, oltre al cantastorie Rino Locantore. Un racconto che si snoda in lungo e in largo per la Basilicata, alla scoperta di tradizioni culinarie e usanze tramandate nel tempo come racconta Rocco Catalano, scrittore e cantastorie di vini e cibi di periferia, che evidenzia l’importanza della salvaguardia del patrimonio identitario. Il podcast si può ascoltare a questo link.