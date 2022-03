Un ulivo piantato ad Alberona per le donne dell'Ucraina

ALBERONA - Un ulivo per le donne ucraine nel giorno della festa della donna. L'iniziativa verrà attuata domani ad Alberona, in provincia di Foggia, per opera del Club locale per l'Unesco. All'iniziativa collaborano l'Amministrazione comunale e le scuole elementari e medie del paese, le ditte Matteo De Angelis e Francesco Grelle che hanno offerto gratuitamente la propria opera per il trasporto e la piantumazione dell'albero.

La consegna da parte del Club per l’Unesco avverrà domani mattina, 8 marzo, una data simbolo per le donne in lotta per le conquiste sociali e per i diritti. L'ulivo che ha circa cento anni, di varietà leccino, proveniente dalla Spagna, verrà decorato con disegni, pensieri e lavoretti dedicati all'Ucraina, realizzati dagli alunni della scuola di Alberona. «Il nostro è un piccolo gesto di solidarietà e speranza - spiega la presidente del Club, Orfina Scrocco -. Vorremmo che l'immagine dell'ulivo di Alberona donato dal nostro Club arrivasse a tutte le donne ucraine vittime della follia della guerra». Il Club per l’Unesco di Alberona ha lanciato una raccolta fondi da destinare all’Ucraina, tramite la Diocesi di Lucera che è in contatto diretto con la Caritas di Kiev.