Una settimana con Rai Storia: da domani al 24 aprile i commenti di Oscar Iarussi

Rai Storia: Oscar Iarussi editorialista a Il giorno e la Storia.

Il direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno commenta le ricorrenze della settimana, dal rapimento del magistrato Mario Sossi all’esposizione della salma di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, passando per la rivolta del ghetto di Varsavia, la scomparsa dell’economista Federico Caffè, la liberazione di Bologna, la morte di Alida Valli e la nascita di Rossana Rossanda. Fatti e personaggi al centro delle ricorrenze dal 18 al 24 aprile, scelte e commentate dal direttore Iarussi, che debutta come editorialista nel programma di Rai Cultura firmato da Giovanni Paolo Fontana, in onda tutti i giorni alle 00.10 e in replica alle 8.30, 11.30, 14 e 20.10 su Rai Storia.

La settimana di Iarussi si apre domani, tornando al 18 aprile 1974 quando viene rapito il magistrato Mario Sossi, titolare di diverse inchieste sui gruppi eversivi della sinistra extraparlamentare. Il sequestro è firmato da un'organizzazione terroristica, fino ad allora poco conosciuta, le «Brigate Rosse» che portano così il primo attacco al cuore dello Stato. Sossi verrà liberato il 23 maggio 1974.

Martedì 19 il ricordo va alla disperata rivolta degli ebrei del ghetto di Varsavia contro la soluzione finale, nel 1943. I tedeschi impiegheranno quasi un mese a domarla.

Mercoledì 20 è protagonista un mistero irrisolto: nel 1987 viene resa nota l’improvvisa scomparsa dell’economista Federico Caffè. Uscito di casa di buon mattino non vi ha più fatto ritorno.

Il 21 aprile il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno torna al 21 aprile, i partigiani del Gruppo di Combattimento «Friuli» entrano per primi nella Bologna liberata, mentre il 22 ricorre l’anniversario della nascita dell’attrice Alida Valli, nel 2006. Nel corso della sua carriera lavora al fianco di grandi artisti come Gregory Peck, e con registi come Hitchcock, Visconti, Bertolucci e Antonioni.

Sabato 23 in primo piano la nascita, nel 1924, di Rossana Rossanda. Giovanissima, prende parte alla Resistenza e nel dopoguerra s’iscrive al Partito comunista italiano, diventandone la responsabile per la politica culturale. Nel 1963 viene eletta alla Camera dei deputati. Dopo il 1968, è fra i fondatori del gruppo «Il manifesto». Muore a Roma il 20 settembre 2020.

La settimana di Oscar Iarussi si chiude domenica 24 aprile ricordando lo stesso giorno del 2008, quando la salma di Padre Pio viene esposta nel santuario di San Giovanni Rotondo. Il corpo del frate è all’interno di una teca di cristallo costruita appositamente.