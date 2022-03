Il Bif&st omaggerà l'Ucraina con l'opera prima «Zabuti»

BARI, 22 MAR - Nell’ambito del Bif&st «Per l’Ucraina» sarà proiettata nel teatro Petruzzelli il 28 marzo, fuori concorso tra i film del panorama internazionale, l'opera prima «Zabuti» («I dimenticati») di Daria Onyshchenko. La regista di Kiev nella stessa serata ritirerà il Premio Federico Fellini per i cineasti dell’Ucraina. E’ questa una delle novità annunciate per la 13esima edizione della manifestazione cinematografica che si svolgerà dal 25 marzo al 2 aprile nei teatri Petruzzelli, Piccinni, Kursaal Santalucia e Margherita con la direzione artistica di Felice Laudadio. Ai sette film in programma al Petruzzelli nella sezione delle Anteprime internazionali, inoltre, si aggiungerà l’anteprima mondiale, fuori concorso, dell’opera prima diretta da Giulia Louise Steigerwalt, «Settembre», interpretata da Barbara Ronchi, Fabrizio Bentivoglio e Thony.

Il Federico Fellini Award for Cinematic Excellence verrà conferito nella serata del 26 marzo all’attrice Margherita Buy e in quella del 31 marzo all’attore Riccardo Scamarcio. Sarà a Bari il 29 marzo Ricky Tognazzi per presentare il suo film «La voglia matta di vivere», dedicato a suo padre Ugo Tognazzi in occasione del centenario del grande attore. Tra gli ospiti attesi al Bif&st ci saranno anche i premi Oscar Nicola Piovani e Giuseppe Tornatore. La sera del 1 aprile, inoltre, nel teatro Kursaal il Comune di Bari ha predisposto un concerto in onore di Pier Paolo Pasolini diretto dal maestro Paolo Vivaldi.

MANGINI E PASOLINI - «Il Bif&st rappresenta uno degli eventi di punta per la Puglia e l’impegno da parte della Regione è stato massimo per poterlo realizzare» ha commentato la consigliera delegata alle politiche culturali della Regione Puglia, Grazia Di Bari, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del Bif&st in programma dal 25 marzo al 2 aprile. Per sottolineare il sostegno dell'ente regionale al Bif&est, «oltre ad aver contribuito alla costruzione del programma», eccezionalmente il Consiglio regionale sarà aperto al pubblico nella giornata di sabato e sarà possibile visitare la mostra di «Cecilia Mangini-Visioni E Passioni (fotografie 1952-1965)» ideata e realizzata da Archivio Cinema del reale, Erratacorrige, Big Sur, OfficinaVisioni a cura di Paolo Pisanelli e Claudio Domini. La mostra sarà visitabile fino al 7 aprile dal lunedì al venerdì ore 9 alle 18, con ingresso libero.

BRAND CINEMA - In vista del 13° Bif&st prendono il via anche le attività di preparazione dell’edizione zero del Fuori Bif&st, il programma di iniziative collaterali alla settimana del cinema a Bari promosse dal Comune di Bari in collaborazione con la Città metropolitana, il Museo Civico, la Fondazione Dioguardi e tantissime realtà commerciali della città. Domani, a partire dalle ore 12, nell’androne di Palazzo di Città - nei pressi dei locali dell’ex tesoreria comunale -, tutti i referenti delle attività commerciali che hanno risposto alla call del Comune per l’organizzazione di iniziative parallele al Festival, in grado di animare la città prima e dopo le proiezioni, potranno ritirare tutto il materiale utile ad allestire e brandizzare i propri locali e le vetrine dei loro esercizi.