Bari: il 17 marzo torna Fiorella Mannoia

BARI - Tappa il 17 marzo al TeatroTeam di Bari per il tour teatrale «La versione di Fiorella Tour 2022».

Fiorella Mannoia torna sul palco con la sua band dopo i concerti tenuti la scorsa estate, per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album «Padroni di Niente» (il concerto è il recupero di quello in programma il 28 dicembre 2021).

Il tour prende il nome dal programma che Fiorella sta conducendo su Rai 3 dal 25 ottobre scorso in seconda serata. Ad accompagnarla sul palco i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro «DOC» De Crescenzo alle chitarre, Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

«Spero - dice l'artista romana - che siano due ore di emozioni in cui come sempre ci si divertirà, commuoverà e si rifletterà su tanti argomenti. È un po’ la prerogativa di tutti i miei concerti: si ride, ci si commuove, si pensa».

Per informazioni www.vurroconcerti.it. I biglietti per lo spettacoli sono disponibili su ticketone e nei punti vendita abituali, quelli già acquistati sono validi per la nuova data.