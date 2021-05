Vaccini: in Puglia dosi a 70% popolazione tra 60-69 anni. Record di guariti: 2mila in meno di 24 ore

BARI - Sono 1.974.993 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia su 2.142.405 ricevute, il 92,2% dei sieri è stato quindi utilizzato. La Puglia è scesa dal primo al quinto posto nella graduatoria nazionale. Il dato è aggiornato alle ore 17, report del ministero della Salute. Nella fascia di età 60-69 anni è stata raggiunta una copertura del 70%, mentre tra 70 e 79 anni la quota di popolazione vaccinata con una dose è pari all’86,79%; tra 80 e 89 anni 93,3%, e infine tra gli over 90 pugliesi la copertura è del 99.49%. Tra i più giovani, fascia 50-59 anni risulta che abbiano ricevuto la prima dose 195.608 persone su un totale di 605.586, il 32,3%.

Quasi duemila guariti nelle ultime 24 ore e ricoveri Covid negli ospedali a quota mille, dimezzati in meno di un mese. La Puglia si avvicina all’obiettivo di abbandonare anche la zona gialla dopo tre mesi di chiusure forzate e limitazioni. La curva dei contagi è in netta discesa, come conferma anche il report settimanale della fondazione Gimbe che, nella settimana dal 12 al 18 maggio, ha rilevato il calo del 40% di nuovi positivi.