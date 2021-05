Vaccini in Puglia, Gimbe: il 15,9% residenti è immunizzato. -40% dei contagi da 12 a 18 maggio

BARI - In Puglia la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale e quindi è immunizzato è pari al 15,9%, mentre il 33,9% ha ricevuto almeno la prima dose. E’ quanto emerge dal rapporto della fondazione Gimbe sull'andamento della campagna vaccinale anti Covid. Secondo il monitoraggio settimanale, la percentuale di popolazione over 80 pugliese che è protetto completamente è pari al 81,3% mentre il 94,1% ha ricevuto solo una dose. Nella fascia di età 70-79, ha completato il ciclo vaccinale il 25,8% dei residenti, a cui aggiungere un ulteriore 60,5% con sola prima dose. Infine, tra 60 e 69 anni, è stato immunizzato il 18,3% della popolazione, il 68,5% ha ricevuto una sola dose.

I nuovi contagi, nella settimana dal 12 al 18 maggio, in Puglia sono diminuiti del 40% rispetto a sette giorni prima e i casi attualmente positivi per 100mila abitanti sono passati da 1.080 a 931. Sono i due parametri, calcolati nel report settimanale dalla fondazione Gimbe, che confermano che la terza ondata di contagi è ormai in fase di esaurimento. Sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (27%) e terapia intensiva (21%) occupati da pazienti positivi al Coronavirus. (