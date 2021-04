Covid in Puglia, aumentano i casi di contagio tra bambini e pre adolescenti

BARI - Secondo i dati forniti all'Iss dalla task force anti Covid pugliese e dall'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, nell'ultima settimana si è assistito ad un calo della circolazione virale e conseguentemente ad un calo dei nuovi casi: circa 230 casi per 100mila abitanti. Si evidenzia però un dato in controtendenza: il calo dei contagi non sembra interessare i più giovani compresi tra i 3 e i 13 anni. «I dati della sorveglianza scolastica - è scritto in una nota dell'assessore Lopalco - consentono di osservare che e' stata registrata una riduzione del numero di contagi negli studenti presenti e nel personale scolastico, ma anche un aumento dei provvedimenti di quarantena sia per gli studenti che per il personale scolastico».