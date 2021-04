Coronavirus, in Puglia 1255 casi su 13mila test (9,4%). 33 vittime, calano i ricoveri

Sono 1255 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 13.331 test, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 33 decessi: 11 in provincia di Bari, 12 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Il tasso di positività è del 9,4%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 333 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (193), Brindisi (182), Lecce (145), Bat (153), Taranto (237). A questi vanno sommati 5 casi di residenti fuori regione e 7 casi di provincia di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri il numero continua a restare alto: sono 1988 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Cresce il numero dei guariti, oggi sono 173.251. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 49.062. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.156.052 test.