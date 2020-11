Covid in Puglia, giornata nera: 40 morti e 980 nuovi casi (25% sui test). Foggia e Bat in crisi. Barletta, ospedale da campo quasi terminato

Nelle ultime 24 ore è molto alto il numero dei decessi (+40) e dei nuovi ricoveri (+53) in ospedale a causa del Covid in Puglia nonostante il numero dei nuovi positivi, rispetto, a ieri sia calato.

Infatti, a fronte di 3.869 tamponi effettuati, sono stati registrati 980 casi positivi: 404 in provincia di Bari, 66 in provincia di Brindisi, 187 nella provincia BAT, 168 in provincia di Foggia, 16 in provincia di Lecce,139 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 3 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Sono stati registrati 40 decessi: 20 in provincia di Bari, 18 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 723.172 test.

11.288 sono i pazienti guariti. 31.979 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 44.487, così suddivisi:

17.296 nella Provincia di Bari;

5.020 nella Provincia di Bat;

3.061 nella Provincia di Brindisi;

10.336 nella Provincia di Foggia;

3.404 nella Provincia di Lecce;

5.059 nella Provincia di Taranto;

309 attribuiti a residenti fuori regione,

2 provincia di residenza non nota

BARLETTA, ULTIME BATTUTE PER OSPEDALE DA CAMPO - É alle battute finali l’allestimento dell’ospedale da campo militare nell’area di parcheggio antistante il nosocomio «Dimiccoli» di Barletta. Si tratta di un PMA, Posto Medico Avanzato, messo su dalla brigata Marina San marco, la stessa che il 2 aprile scorso aveva allestito un ospedale analogo a Jesi, Ancona, sempre per far fronte all’emergenza Covid nella prima ondata dell’epidemia, poi dismesso a metà maggio. Alle 16.00 è previsto un sopralluogo del ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e del capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli.

L’ospedale da campo di Barletta è composto da dieci tende divise da due corridoi, nelle quali saranno allestiti 40 posti letto di area medica, per alleggerire il lavoro del pronto soccorso ed evitare che i pazienti rimangano senza assistenza. Le tende sono già installate e al momento gli addetti sono al lavoro per collegare gli impianti dei gas medicali. In un’area poco distante sono allestite altre sei tende per la logistica dell’ospedale, ovvero il personale tecnico - amministrativo. Gli operatori sanitari della Marina militare che si occuperanno della gestione dell’ospedale da campo saranno circa 30 che il personale della Asl Bt sta formando già dai giorni scorsi.

PUGLIA, OCCUPATO 42% POSTI IN TERAPIA INTENSIVA - In Puglia il 42% dei posti letto di terapia intensiva Covid-19 è occupato. E’ quanto emerge dall’ultima rilevazione fatta da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornata al 22 novembre. La Puglia è leggermente sotto la media italiana (43%) ma oltre la soglia critica del 30% fissata dal ministero della Salute.

Rispetto a una settimana fa c'è stata una riduzione di tre punti percentuale, si è passati dal 45 al 42%.

Per quanto riguarda, invece, il totale dei posti letto Covid, quindi includendo anche quelli di pneumologia, medicina e malattie infettive, il 45% risulta essere occupato, contro una media italiana del 51%.