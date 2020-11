Individuati «Covid hotel» in Puglia per 217 posti: strutture assenti nella BAT e nel Tarantino

BARI - Tre in provincia di Bari, due nel Foggiano, uno nel Brindisino e uno nel Leccese: sono sette i «Covid hotel» in Puglia, le strutture alberghiere che hanno accettato di destinare le loro camere per ospitare pazienti Covid dimessi dagli ospedali perché ormai asintomatici ma ancora positivi.

Complessivamente i posti letto sono 217: 77 nel Barese, 80 nel Foggiano, 35 in provincia di Brindisi e 25 nel Salento. Possono usufruire gratuitamente dei «Covid hotel» coloro che vivono in appartamenti che non permettono l'isolamento da altri familiari.