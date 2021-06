Bari, il violinista salentino Alessandro Quarta ospite della stagione «Fascinosa»

Bari - Il violinista, polistrumentista e compositore salentino Alessandro Quarta sarà ospite della 79esima Stagione “Fascinosa” della Camerata Musicale Barese lunedì 21 giugno alle 20,45 al Teatro Showville in occasione della “Festa della Musica”.

Anche per questo appuntamento è valida la nuova iniziativa «Ripartiamo dai giovani» che offre la possibilità di ricevere in omaggio e fino ad esaurimento delle disponibilità, per ogni acquisto di biglietti per concerti in Cartellone, un ticket da destinare a qualsiasi giovane under 26.

«Ho sempre creduto che per fare una grande carriera ed arrivare al successo non basti solo il talento ma ci voglia molta disciplina e un’attenzione maniacale nella cura dei dettagli – racconta Alessandro Quarta – Questo è esattamente quello che faccio con la mia musica attraverso il violino, svestendolo dal frac per impreziosirlo di emozioni, di arte e cultura e soprattutto di innovazione».

Alessandro Quarta sarà affiancato dal suo Quartetto, formato da Giuseppe Magagnino al pianoforte, Cristiano Martina alla batteria, Michele Colaci al contrabbasso e Franco Chirivì alla chitarra.

Quarta nato nel 1976 si è anche esibito nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo del 2019 insieme al Trio de Il Volo, accompagnando la loro esibizione di “Musica che resta” col suo violino.

Conosciuto dal grande pubblico italiano, con lo spettacolo “Danza con Me” di Roberto Bolle, Alessandro Quarta è una delle eccellenze della musica italiana nel mondo e un po’ come per Il Volo, ha avuto più successo negli Stati Uniti che in Italia. Basti pensare che nel 2013 la CNN lo ha acclamato come “Musical Genius” e che si è esibito con Ray Charles, Aretha Franklin, Jamiroquai e Tina Turner, ma ha anche collaborato con Lenny Kravitz, Carlos Santana e Celine Dion.