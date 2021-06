Bell’Italia: ritorna il viaggio tra le bellezze e le tradizioni di Puglia e Lazio

Domenica 6 giugno alle 18.50 torna su La7 “Bell’Italia. In viaggio” il programma itinerante condotto da Fabio Troiano alla scoperta dei segreti del nostro territorio. Una seconda puntata che ci accompagnerà nel cuore di due regioni la Puglia e il Lazio, piene di storia e cultura, dal sapore antico, tra luoghi incantevoli, monumenti, cattedrali, splendide coste, spiagge, colline.

L’itinerario per la Puglia inizierà dalla meravigliosa cornice del Teatro Curci di Barletta dove Fabio reciterà un brano tratto dall’Ettore Fieramosca di Massimo D’Azeglio.

Dopo il teatro, passeggerà tra i monumenti fermandosi al Palazzo della Marra, all’interno dal quale si trova la pinacoteca dedicata al celebre artista impressionista italiano Giuseppe De Nittis. Il viaggio prosegue verso Ruvo di Puglia dove Fabio si soffermerà ad osservare la Cattedrale, costruita tra XII e XIII secolo e dedicata a Santa Maria Assunta, uno dei massimi esempi dello stile romanico pugliese. Si recherà, poi, ad Alberobello dove avrà la possibilità di soggiornare in un trullo.

Lasciata Alberobello si parte alla volta di Polignano a mare. Qui in sella alla sua bicicletta e in compagnia di altri cicloturisti Fabio si perderà per le stradine della città giungendo al porticciolo di San Foca per un giro in barca. Si viaggia poi verso il Lazio, con la prima tappa di Anagni, la città dei Papi, nota per aver dato i natali a quattro pontefici e per essere stata a lungo residenza e sede papale. Il nome è legato alle vicende di Papa Bonifacio VIII e all'episodio conosciuto come lo "schiaffo di Anagni", citato anche da Dante.

Seconda fermata nel centro storico di Nepi conosciuta per la Rocca dei Borgia e per la bellissima cascata inserita ai margini del tessuto urbano. Fabio qui visiterà le catacombe di Santa Savinilla risalenti al IV e V sec. d.C oggi ancora perfettamente conservate. Al termine della puntata l’editoriale del direttore di Bell’Italia Emanuela Rosa-Clot che porterà il pubblico a riflettere sul ruolo che ricopre di conservatore dell’arte, della cultura e della storia del paese.

Le puntate di Bell'Italia. In viaggio, sono visibili anche su sito web di La7 all’indirizzo https://www.la7.it/bellitalia- in-viaggio.