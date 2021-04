Un libro su Nino Rota

Bari - «Il pROTAgonista tra le righe - Analisi teorica sulla musica di Nino Rota da concerto e per film» è il nuovo libro di

Sara Giusti pubblicato per la Florestano Edizioni. La presentazione è in programma domani alle 18 in diretta su www.radiojp.it e sulla pagina facebook di Radio JP. Dell'Amarcord feeling, uno dei tratti distintivi rotiani, l'autrice parlerà con la cantante Angela Esmeralda. Sara Giusti è una pianista proveniente dalla scuola di Benedetto Lupo al Conservatorio di Monopoli e di Christopher

Taylor alla University of Wisconsin-Madison.