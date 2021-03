Expo Dubai, il regista Gabriele Salvatores racconterà la Basilicata

Sarà il regista premio Oscar Gabriele Salvatores «a raccontare ai visitatori del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai la Basilicata che da oggi, insieme alle altre Regioni aderenti al progetto, comincia così il suo cammino verso il grande evento globale di quest’anno».

Il progetto, secondo quanto scritto in una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale, è stato illustrato nel corso di una videoconferenza dal Commissariato per la partecipazione dell’Italia: «Si tratta - ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi - di una scelta che non può che renderci soddisfatti. Salvatores conosce la nostra regione, ha saputo renderne i colori nel suo bellissimo film 'Io non ho paura', tratto dal libro di Niccolò Ammaniti. Nell’expo di Dubai grazie alla sapienza e alle sensibilità di Salvatores i visitatori di tutto il mondo ammireranno le bellezze della nostra regione che tanto ha da dare e da mostrare».

Salvatores è stato scelto da una commissione presieduta dallo scrittore Sandro Veronesi, e avrà il compito «di narrare la bellezza del Paese». Nelle prossime settimane il regista "attraverserà le regioni che hanno aderito al progetto, realizzando riprese che verranno poi editate e infine proposte per l’intera durata del semestre espositivo ai visitatori del Padiglione Italia».