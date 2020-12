Con le piazze italiane chiuse il 2021 arriva sul teleschermo

Mai come quest’anno la televisione ci traghetterà dal 2020 al 2021. Bandite feste di piazza e veglioni, l’anno nuovo si festeggia in casa.

Oggi su Rai1, il tradizionale appuntamento con L’anno che verrà (inizialmente previsto alle acciaierie di Terni, causa covid si è trasferito negli studi Fabrizio Frizzi a Roma), condotto da Amadeus e affiancato da Gianni Morandi, terrà compagnia agli spettatori dalla fine del discorso del Presidente Mattarella per quattro ore, fino a notte fonda, tra musica e comicità. Domani, 1° gennaio, ad aprire l’anno televisivo, Rai1 ha voluto nuovamente la bellezza dell’arte e della danza di Roberto Bolle con il suo Danza con me, in onda in prima serata per la quarta edizione, con Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone. Tra gli ospiti anche Vasco Rossi.

Su Rai3, appuntamento con la 44ma Edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, oggi in prima serata con la conduzione di Melissa Greta Marchetto, mentre Rai5 propone, alle 21.15, una produzione originale di Rai Cultura, Il barbiere di Siviglia, firmato da Mario Martone e diretto da Daniele Gatti, l’opera buffa di Gioachino Rossini che ha aperto la stagione 2020/2021 dell’Opera di Roma.

Mediaset mette in campo tutte le sue forze e si affida al Grande Fratello Vip su Canale 5, con una serata a tema e tanti ospiti per Alfonso Signorini (con il reality che prende così il posto del consueto concerto del 31 dicembre). Su Iris, maratona Kubrick, con Capodanno da Kubrick e dalle 21 in poi i film Barry Lyndon, Eyes Wide Shut, Arancia Meccanica. Altra maratona, stavolta, cine-calcistica su Cine34Panettone, al via alle 21 con L’allenatore nel pallone 1 e 2, Mezzo destro e mezzo sinistro, Paulo Roberto Cotechino e Il presidente del Borgorosso Football Club.

La7 punta tutto su Propaganda Live, in onda con una puntata speciale per l’arrivo del 2021, con Diego Bianchi, come sempre alla guida del programma.

Sky Cinema Comedy ha scelto di rendere omaggio a Gigi Proietti per accogliere il nuovo anno tra le risate, con tre titoli dell’attore scomparso a novembre. A partire dalle 19.15 Il premio (diretto e interpretato da Alessandro Gassmann), poi alle 21 il cult Febbre da cavallo (di Steno con Enrico Montesano) e a seguire La mortadella (firmato da Mario Monicelli, con Sophia Loren e Danny DeVito).

Su Sky Arte alle 21.15 verrà proposto Jesus Christ Superstar - The Rock Opera Live, il film televisivo diretto da David Leveaux e Alex Rudzinski, un’esuberante messa in scena dell’iconica opera rock di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, Jesus Christ Superstar, con John Legend nel ruolo di Gesù.

Domani, Tv2000 propone alle 20.50 il concerto di Capodanno «Christmas in Gospel and Symphony», dedicato ai medici, agli operatori sanitari e agli ammalati che lottano contro il Covid-19 e a chi ha perso la vita nel contrastare questa pandemia. Il concerto, dalla Basilica Pontificia di San Nicola in Bari, è eseguito dall’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana in collaborazione con la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCeO).