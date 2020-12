«Pigiama Rave»: Saverio Raimondo e il nuovo late night show condotto da casa

Partirà lunedì 7 dicembre, tutti i lunedì alle 23.15 su Rai 4 (canale 21 del DTT) Pigiama Rave, late night show di ultima generazione condotto da Saverio Raimondo, programma dove il conduttore e gli ospiti saranno in collegamento da casa, in 'smartworking', con un dress code particolare: il pigiama. La trasmissione, ironica e scanzonata, prodotta da Palomar Entertainment, è stata presentata questa mattina in una conferenza virtuale, con gli interventi, oltre a quello dello stesso Raimondo, di Roberta Enni, direttore Rai Gold, Marco Cingoli, capo intrattenimento Palomar, e con la straordinaria partecipazione di Carlo Degli Esposti, presidente Palomar.

Uno show che mette al centro l'attualità (ma la trasmissione sarà "virologi-free", assicura Raimondo), in cui gli ospiti verranno coinvolti in 'missioni' in giro per il mondo, e che si farà promotore di una battaglia epocale: l'abolizione dell'anno bisestile (la task force apposita verrà guidata da Piero Angela, ospite della seconda puntata, rigorosamente da casa e in pigiama). Le risate, insomma, non mancheranno: «C'è un bisogno quasi 'immunitario' di leggerezza - spiega Raimondo - cercherò di portare in tv un'idiozia che da anni non vedete. Anche perché oggigiorno il web sta diventando sempre più conformista, moralista, snob, fare televisione è quasi in controtendenza».

Ospiti della prima puntata saranno il campione di surf Leonardo Fioravanti («con lui parleremo della seconda e terza 'ondata', lui è un esperto di onde»), in collegamento dalle Hawaii, Frankie Hi-Nrg, Margherita Vicario e Marina Brunello, campionessa di scacchi. Un parterre di ospiti inusuale: da Jo Squillo a Yole Signorelli (FumettiBrutti), da Ghemon a Giancarlo Magalli, oltre a due rider che in ogni puntata affronteranno una missione in strada.

Un programma che nasce dall'esperimento di Saverio sul web durante il primo lockdown, 'Covid Late Night', e che Palomar e Rai 4 vogliono portare sullo schermo: «Una trasmissione che nella sua semplicità ha dietro molta tecnica - racconta Roberta Enni - Saverio avrà tanta libertà, e anche gli ospiti, che mostreranno le loro case. Ci stiamo divertendo, speriamo che lo stesso divertimento arrivi anche al pubblico».